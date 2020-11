In piazza Tahrir a Baghdad sono sparite le tende dei manifestanti (Di lunedì 2 novembre 2020) È triste vedere il centro di Baghdad senza l’accampamento di protesta. Di un totale di 220 tende oggi ne rimangono solo 17, le altre sono state richiuse e messe via. Difficile capire il perché. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) È triste vedere il centro disenza l’accampamento di protesta. Di un totale di 220oggi ne rimangono solo 17, le altrestate richiuse e messe via. Difficile capire il perché. Leggi

È triste vedere il centro di Baghdad senza l’accampamento di protesta. Di un totale di 220 tende oggi ne rimangono solo 17, le altre sono state richiuse e messe via. Difficile capire il perché. Leggi ...

IRAQ. Smantellato il presidio di Piazza Tahrir

Le forze di polizia hanno distrutto le tende del presidio da un anno epicentro della mobilitazione contro settarismo e corruzione. Ma la protesta non cessa. Da giorni si è riaccesa da Baghdad a Bassor ...

