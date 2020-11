Il Giornale: il Var non può essere a discrezione del narcisismo arbitrale (Di lunedì 2 novembre 2020) Riccardo Signori sul Giornale si sofferma sulle polemiche che ci sono per il Var. Nella precedente stagione si è riscontrato un uso esagerato nel concedere rigori: quindi tutto andava ricalibrato. Ora stiamo cadendo nella tendenza opposta: si vorrebbero interventi che non arrivano. Mettiamoci il cuore in pace: il Var non sarà abolito, indietro non si torna. Però non va nemmeno usato a discrezione del narcisismo arbitrale. Sennò meglio lasciar perdere e che i signori del fischietto si carichino di ogni responsabilità. O, forse, anche per loro ci vorrebbe un po’ di scuola in più? Forse, ma non va detto di questi tempi. L'articolo Il Giornale: il Var non può essere a discrezione del narcisismo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Riccardo Signori sulsi sofferma sulle polemiche che ci sono per il Var. Nella precedente stagione si è riscontrato un uso esagerato nel concedere rigori: quindi tutto andava ricalibrato. Ora stiamo cadendo nella tendenza opposta: si vorrebbero interventi che non arrivano. Mettiamoci il cuore in pace: il Var non sarà abolito, indietro non si torna. Però non va nemmeno usato adel. Sennò meglio lasciar perdere e che i signori del fischietto si carichino di ogni responsabilità. O, forse, anche per loro ci vorrebbe un po’ di scuola in più? Forse, ma non va detto di questi tempi. L'articolo Il: il Var non puòdel...

