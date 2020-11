Gigi Proietti, sua foto su Campidoglio e Colosseo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – Una foto di Gigi Proietti verra’ proiettata da questa sera sulla facciata del Campidoglio e del Colosseo. È l’omaggio di Roma all’attore scomparso oggi voluto dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Oggi il nostro cuore e’ colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialita’. Cosi’ Roma vuole ricordarlo.” “Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, una foto di Gigi Proietti. Ci uniamo a tutti coloro che alla stessa ora ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – Unadiverra’ proiettata da questa sera sulla facciata dele del. È l’omaggio di Roma all’attore scomparso oggi voluto dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Oggi il nostro cuore e’ colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialita’. Cosi’ Roma vuole ricordarlo.” “Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del, unadi. Ci uniamo a tutti coloro che alla stessa ora ...

