GFVip, Antonella Elia mette in imbarazzo Amedeo Goria: “Ti chiamano idrante” (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Amedeo Goria imbarazzato dalle parole di Antonella Elia Venerdì sera i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Nei primi minuti della trasmissione è andato in scena il tanto atteso confronto tra Amedeo Goria e la figlia Guenda, che per fortuna si sono chiariti. Subito dopo il padrone di casa Alfonso Signorini ha reso noto un interessante retroscena sul giornalista Rai. Sembra che 40 anni fa l’uomo ci abbia provato con Patrizia De Blanck, la quale però avrebbe categoricamente rifiutato le sue avance. La Contessa, chiamata in causa su tale vicenda, ha immediatamente confermato, dicendo: “Una mia amica mi ha anche detto che è bravissimo a letto…”. A quel punto il direttore di Chi ha ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020)imbarazzato dalle parole diVenerdì sera i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Nei primi minuti della trasmissione è andato in scena il tanto atteso confronto trae la figlia Guenda, che per fortuna si sono chiariti. Subito dopo il padrone di casa Alfonso Signorini ha reso noto un interessante retroscena sul giornalista Rai. Sembra che 40 anni fa l’uomo ci abbia provato con Patrizia De Blanck, la quale però avrebbe categoricamente rifiutato le sue avance. La Contessa, chiamata in causa su tale vicenda, ha immediatamente confermato, dicendo: “Una mia amica mi ha anche detto che è bravissimo a letto…”. A quel punto il direttore di Chi ha ...

