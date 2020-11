Gazzetta su Lautaro: “Ha fallito un altro esame” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha presentato questo titolo nello spazio dedicato all’Inter: “Lautaro ha fallito un altro esame. Il Barcellona gli è rimasto in testa”. Sta facendo fatica il classe 1997 argentino, non segna da 5 partite e mezzo, l’ultima marcatura risale al 4 ottobre, e l’assenza di Lukaku non sta aiutando. Non sembra più quel calciatore per il quale Conte rivendicava con orgoglio l’esplosione, il pensiero del mancato approdo al Barcellona parrebbe esserci ancora, contribuendo ad allungare questo suo momento negativo. L'articolo Gazzetta su Lautaro: “Ha fallito un altro esame” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) L’edizione odierna delladello Sport ha presentato questo titolo nello spazio dedicato all’Inter: “haunesame. Il Barcellona gli è rimasto in testa”. Sta facendo fatica il classe 1997 argentino, non segna da 5 partite e mezzo, l’ultima marcatura risale al 4 ottobre, e l’assenza di Lukaku non sta aiutando. Non sembra più quel calciatore per il quale Conte rivendicava con orgoglio l’esplosione, il pensiero del mancato approdo al Barcellona parrebbe esserci ancora, contribuendo ad allungare questo suo momento negativo. L'articolosu: “Haunesame” proviene da Alfredo Pedullà.

VHolywat : RT @58Lucien: 'Inter, il gol dov’è? Lautaro non si vede, Hakimi e Perisic poco lucidi' 15 goal fatti (nonostante gli arbitraggi avveri) in… - 58Lucien : 'Inter, il gol dov’è? Lautaro non si vede, Hakimi e Perisic poco lucidi' 15 goal fatti (nonostante gli arbitraggi a… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, crisi del gol: #Lautaro, Hakimi e Perisic poco lucidi - Eichiki_Onizuka : @Gazzetta_it Eriksen non si tocca! Dovreste fare articoli diversi ! TIPO 12 milioni all'anno e non sapere come cazz… - sportli26181512 : Inter, il gol dov’è? Lautaro non si vede, Hakimi e Perisic poco lucidi: Inter, il gol dov’è? Lautaro non si vede, H… -