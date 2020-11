Gasperini: “Nel calcio non sempre vincono i più forti” (Di lunedì 2 novembre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita di Champions League con il Liverpool in conferenza stampa. Mancheranno De Roon e Gosens, poi per il resto speriamo di recuperare tutti. Le ultime valutazioni le faremo domani: Hateboer, Palomino, Romero potrebbero esserci. Affrontiamo la squadra più forte del girone, non sarà facile fare punti ma ogni partita è importante e va giocata. Sono contento dei complimenti di Klopp, ci misureremo contro i migliori del mondo e d’Europa: sarà un test di prestigio e questo sarà il nostro spirito. Non sarà facile, due anni fa hanno vinto questa competizione ed è una squadra fortissima. Se riusciremo a sviluppare il nostro gioco, potremmo fargli male. Non cambieremo il nostro modo di giocare, noi e il Liverpool siamo diversi. Nel ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita di Champions League con il Liverpool in conferenza stampa. Mancheranno De Roon e Gosens, poi per il resto speriamo di recuperare tutti. Le ultime valutazioni le faremo domani: Hateboer, Palomino, Romero potrebbero esserci. Affrontiamo la squadra più forte del girone, non sarà facile fare punti ma ogni partita è importante e va giocata. Sono contento dei complimenti di Klopp, ci misureremo contro i migliori del mondo e d’Europa: sarà un test di prestigio e questo sarà il nostro spirito. Non sarà facile, due anni fa hanno vinto questa competizione ed è una squadra fortissima. Se riusciremo a sviluppare il nostro gioco, potremmo fargli male. Non cambieremo il nostro modo di giocare, noi e il Liverpool siamo diversi. Nel ...

napolista : Gasperini: “Nel calcio non sempre vincono i più forti” Alla vigilia della partita col Liverpool, l’allenatore dell’… - Roby848484 : @lollo___95 nel calcio esistono sempre squadra più forti e squadre meno, io non sono per il paragone, mai e poi mai… - Bonaventurout : @mr9_88 De Zerbi farà come Gasperini vedrai, nel giro di due anni porterà il Sassuolo in Champions e poi verrà al M… - bbbnzl30 : @gippu1 @giaestrismo Se non ricordo male anche l'Atalanta di Gasperini nel 2016-17 fece o 0 o 1 Pt nelle prime 5 - spicciar : Classifica #digital #SerieA: #SSLazio non pervenuta. Nel caso #Atalanta il bello di una proprietà top per capacità… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Nel Lozano: tacnia, zureja e sustanza, natu jucatore a ppietto a cchillo 'e primma! IlNapolista