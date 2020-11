Festa di nigeriani a Napoli, FdI a Lamorgese: “Espellerli subito: basta aggressioni alla polizia” (Di lunedì 2 novembre 2020) Espellere immediatamente i nigeriani che l’altra notte a Napoli non solo hanno dato vita a una Festa in violazione di qualsiasi norma anti Covid, ma hanno anche aggredito i poliziotti intervenuti per riportarli al rispetto delle regole. A chiedere al governo un intervento immediato e risoluto è FdI, con un’interrogazione del deputato Edmondo Cirielli al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. La Festa dei nigeriani fuori da ogni regola “Gli stranieri, secondo quanto le cronache locali, stavano partecipando ad una vera e propria Festa all’interno di un circolo privato, in palese violazione delle normative nazionali anti-Covid. E, all’arrivo dei poliziotti, hanno inveito contro di loro lanciando oggetti e opponendo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Espellere immediatamente iche l’altra notte anon solo hanno dato vita a unain violazione di qualsiasi norma anti Covid, ma hanno anche aggredito i poliziotti intervenuti per riportarli al rispetto delle regole. A chiedere al governo un intervento immediato e risoluto è FdI, con un’interrogazione del deputato Edmondo Cirielli al ministro dell’Interno, Luciana. Ladeifuori da ogni regola “Gli stranieri, secondo quanto le cronache locali, stavano partecipando ad una vera e propriaall’interno di un circolo privato, in palese violazione delle normative nazionali anti-Covid. E, all’arrivo dei poliziotti, hanno inveito contro di loro lanciando oggetti e opponendo ...

