Feltri: «Ci condannano a guardare le faccine di Lilli Gruber in tv stando chiusi in casa» (Di lunedì 2 novembre 2020) Parole durissime quelle di Vittorio Feltri. «Abbiamo capito che ci stiamo avviando verso una nuova e pesante reclusione. Il virus avanza zoppicando, uccide meno, però colpisce più gente. Il clima italiano è brutto, dilaga la protesta e aumenta l’incertezza. Tutti hanno qualcosa da dichiarare ma nessuno ci illumina». Feltri: passare ore in tinello a guardare la tv «Siamo sinceri», sostiene Feltri su Libero. «Non comprendiamo più niente eppure ciascuno di noi discetta del corona. Forse domina la paura. La prospettiva che ancora una volta le città diventino dei deserti ci mortifica e spaventa. Che giorni ci aspettano? Passare ore in tinello a guardare la tv che ci rovescia addosso notizie che riguardano il Covid non è divertente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Parole durissime quelle di Vittorio. «Abbiamo capito che ci stiamo avviando verso una nuova e pesante reclusione. Il virus avanza zoppicando, uccide meno, però colpisce più gente. Il clima italiano è brutto, dilaga la protesta e aumenta l’incertezza. Tutti hanno qualcosa da dichiarare ma nessuno ci illumina».: passare ore in tinello ala tv «Siamo sinceri», sostienesu Libero. «Non comprendiamo più niente eppure ciascuno di noi discetta del corona. Forse domina la paura. La prospettiva che ancora una volta le città diventino dei deserti ci mortifica e spaventa. Che giorni ci aspettano? Passare ore in tinello ala tv che ci rovescia addosso notizie che riguardano il Covid non è divertente ...

