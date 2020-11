È morto Gigi Proietti. Oggi avrebbe compiuto 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Se ne va uno dei grandissimi del teatro italiano, Gigi Proietti, icona dell'umorismo, cuore di Roma, figlio di una nazione che Oggi più che mai avrebbe bisogno d'ironia. Lo stesso sorriso beffardo che il destino ha gettato come i dadi sul calendario, l'entrata e l'uscita dalla vita: Gigi Proietti è morto il 2 novembre, il giorno del suo compleanno. "Che dobbiamo fà", diceva Proietti prendendosi gioco di se stesso, come sa fare ogni grande persona, "la data è quella che è". Proietti era ricoverato in una clinica romana in gravi condizioni, problemi cardiaci per una vita da cuore matto. Proietti insieme a Alberto Sordi - e a una piccola galleria di altre figure storiche del ... Leggi su agi (Di lunedì 2 novembre 2020) Se ne va uno dei grandissimi del teatro italiano,, icona dell'umorismo, cuore di Roma, figlio di una nazione chepiù che maibisogno d'ironia. Lo stesso sorriso beffardo che il destino ha gettato come i dadi sul calendario, l'entrata e l'uscita dalla vita:il 2 novembre, il giorno del suo compleanno. "Che dobbiamo fà", dicevaprendendosi gioco di se stesso, come sa fare ogni grande persona, "la data è quella che è".era ricoverato in una clinica romana in gravi condizioni, problemi cardiaci per una vita da cuore matto.insieme a Alberto Sordi - e a una piccola galleria di altre figure storiche del ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - MediasetTgcom24 : E' MORTO GIGI PROIETTI - BlogSocialTv1 : GIGI PROIETTI: E’ MORTO - geokawa : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA https://t.… -