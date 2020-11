Dybala deve riaccendere la luce McKennie incide, Rabiot che gol (Di lunedì 2 novembre 2020) Paulo esce e la gara cambia. Bell'assist dell'americano. Buffon c'è, Ramsey entra. ma nessuno se ne accorge Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Paulo esce e la gara cambia. Bell'assist dell'americano. Buffon c'è, Ramsey entra. ma nessuno se ne accorge

Ronaldo entra sull’1-1 con lo Spezia e segna subito, poi bis su rigore. "Le polemiche? Cristiano è tornato, questo è l’importante" ...

Dybala deve riaccendere la luce McKennie incide, Rabiot che gol

BUFFON 6,5. L’ultima visita della Juve in casa Spezia fu nel gennaio 2007 e Gigi c’era. Un paio di rinvii maldestri coi piedi fanno pensare che il tempo trascorso sia troppo. Brutti pensieri scacciati ...

