D' Aversa rifiuta un triennale da 9 milioni in Egitto

Roberto D'Aversa ha in testa di tornare su una panchina di Serie A e ha detto no a un ricco triennale in Egitto. Il facoltoso proprietario del Pyramids, un magnate di Dubai, puntava sull'ex allenatore ...

