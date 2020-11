Covid-19, quali sono le Province e le Regioni che rischiano restrizioni più severe (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ atteso a breve il nuovo Dpcm del Premier Giuseppe Conte che andrà ad integrare – e per molti aspetti a sostituire le disposizioni sull’emergenza Coronavirus in Italia – quelli già firmati nel mese di ottobre. Conte ha intanto oggi riferito sia alla Camera che al Senato anticipando grossomodo la direzione in cui si muoverà il Governo per contenere la seconda ondata del virus; il Premier ha più volte ribadito che, malgrado il momento difficile dal punto di vista sanitario, la situazione sia diversa dal marzo scorso e dunque come sia necessario muoversi diversamente. “Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione in una specifica fascia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ atteso a breve il nuovo Dpcm del Premier Giuseppe Conte che andrà ad integrare – e per molti aspetti a sostituire le disposizioni sull’emergenza Coronavirus in Italia – quelli già firmati nel mese di ottobre. Conte ha intanto oggi riferito sia alla Camera che al Senato anticipando grossomodo la direzione in cui si muoverà il Governo per contenere la seconda ondata del virus; il Premier ha più volte ribadito che, malgrado il momento difficile dal punto di vista sanitario, la situazione sia diversa dal marzo scorso e dunque come sia necessario muoversi diversamente. “Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio, per ciascuno deipreviste misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione in una specifica fascia ...

SkyTG24 : Covid-19, in Italia 29.907 nuovi casi: ecco quali sono i focolai regione per regione - La7tv : #ottoemezzo Il Direttore de La Stampa @MassimGiannini e la 'lezione' imparata con il #Coronavirus: 'Migliaia di ope… - CorriereCitta : Covid-19, quali sono le Province e le Regioni che rischiano restrizioni più severe - nikkoletta59 : RT @Bluefidel47: Non si sa quali sono farmaci e terapie usati per il Covid in Ospedale e fuori. Ma pensano davvero che possono fare come… - nicuzzo : RT @DataroomCorsera: MASCHERINE: LA GUIDA | La mascherina protegge noi e gli altri dal Covid-19. Ce ne sono di diversi tipi e ora vengono p… -