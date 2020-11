Coronavirus, 200 sindaci scrivono a Conte. Firma la lettera anche Elisa Deo: 'Anche noi abbiamo bisogno di aiuto' (Di lunedì 2 novembre 2020) Accanto alle problematiche sanitarie, si aggiungono le difficoltà che la comunità sta affrontando in questo periodo così buio. Il sindaco di Galeata, Elisa Deo, ha aderito all'iniziativa di Alessio ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 2 novembre 2020) Accanto alle problematiche sanitarie, si aggiungono le difficoltà che la comunità sta affrontando in questo periodo così buio. Il sindaco di Galeata,Deo, ha aderito all'iniziativa di Alessio ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 200 Coronavirus, 200 sindaci scrivono a Conte. Firma la lettera anche Elisa Deo: "Anche noi abbiamo bisogno di aiuto" ForlìToday Effettuati 135.731 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.022 di cui oggi 83

Decreto Ristori: i 5 cardini del Governo per aiutare imprese e lavoratori

Il Decreto Ristori prevede un mix di misure di sostegno, che saranno aggiuntive rispetto a quelle già varate all’inizio della pandemia.

Le principali notizie di oggi legate all'emergenza coronavirus in Italia e nel mondo. "La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mer ...Il Decreto Ristori prevede un mix di misure di sostegno, che saranno aggiuntive rispetto a quelle già varate all’inizio della pandemia.