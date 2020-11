Ciao Giggi | ciao core

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Quante ne avemo viste e chissà quante ancora ne vedremo, ma pe' fortuna noi se ne fregamo, ma pe' fortuna noi se ne fregamo”, cantavi nella prima scena del Meo Patacca. E' il manifesto del cinismo romano. Ne abbiamo viste così tante, che non ci tocca più nulla. Eh no,. Ogni tanto persino noi romani abbiamo urgente bisogno di toglierle quelle maschere. E togliendole vedresti solo disperazione e dolore dinanzi al vuoto. Per noi romani la tua morte fisica segna la fine di ogni rappresentazione di appartenenza, di ogni riferimento, la recisione di un cordone ombelicale. Il 2 novembre 2020, esattamente nell'ottantesimo giorno della tua nascita e nel giorno dei defunti, vieni a mancare. O meglio, finisce la tua messinscena qui in mezzo a noi. Tu, glorioso mattatore erede dell'anima e maschera di Roma Ettore Petrolini, sei ...