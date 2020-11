Aveva lasciato il suo ragazzo rom: rapinata e sequestrata (Di lunedì 2 novembre 2020) Aveva lasciato il suo ragazzo di etnia rom, poi la vendetta spietata da parte di lui. La donna rapinata e fatta ostaggio. Violenza donna (Web)La trama è da brividi, ed arriva da Roma, periferia più profonda. Lei lascia lui, nella più classica fine di una storia. Ma lui non ci sta, di etnia rom, non può accettare il rifiuto, non può portarsi evidentemente dietro la vergogna per quell’affronto, una donna che rifiuta l’uomo, che rifiuta lui. Studia la sua vendetta, e di questo incarica suo fratello, in puro stile clan, la donna intanto vittima di continue violenze verbali e non solo si rifugia presso parenti lontano da casa sua. L’Aveva lasciato perchè la picchiava, per la sua indole violenta, per il suo non ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020)il suodi etnia rom, poi la vendetta spietata da parte di lui. La donnae fatta ostaggio. Violenza donna (Web)La trama è da brividi, ed arriva da Roma, periferia più profonda. Lei lascia lui, nella più classica fine di una storia. Ma lui non ci sta, di etnia rom, non può accettare il rifiuto, non può portarsi evidentemente dietro la vergogna per quell’affronto, una donna che rifiuta l’uomo, che rifiuta lui. Studia la sua vendetta, e di questo incarica suo fratello, in puro stile clan, la donna intanto vittima di continue violenze verbali e non solo si rifugia presso parenti lontano da casa sua. L’perchè la picchiava, per la sua indole violenta, per il suo non ...

Marcozanni86 : E ora i fondi speculativi faranno mambassa delle macerie che questi scellerati lasceranno, grazie anche a nuova reg… - CasulaGiuliana : Un anziano poco produttivo ci ha lasciato. Addio #gigiproietti ?. Forse non è tanto bello quello che ho scritto, ma… - M_Dellorto : RT @benedettagst: In fondo Conte aveva pure ragione. Il 2019 è stato davvero un anno bellissimo in confronto al 2020. Così tante persone st… - benedettagst : In fondo Conte aveva pure ragione. Il 2019 è stato davvero un anno bellissimo in confronto al 2020. Così tante pers… - OrnellaFelici : L’Italia piange Gigi Proietti: ci ha lasciato il maestro della comicità, aveva 80 anni: Questa mattina è morte Gigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva lasciato Probabili formazioni Verona-Benevento: Kalinic sfida Lapadula Goal.com Mignani: "Che rabbia perdere questi punti"

"Una sconfitta immeritata. E’ mancata un po’ di precisione, ma di occasioni ne abbiamo create diverse fino al novantesimo" ...

Lettera aperta agli amici over 70: mi siete indispensabili, lasciatevelo dire

Miei cari amici, non è la prima volta che, durante questa difficile situazione di epidemia e di connesse discussioni più o ...

"Una sconfitta immeritata. E’ mancata un po’ di precisione, ma di occasioni ne abbiamo create diverse fino al novantesimo" ...Miei cari amici, non è la prima volta che, durante questa difficile situazione di epidemia e di connesse discussioni più o ...