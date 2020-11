Afghanistan | attacco all’università di Kabul | varie esplosioni

(Di lunedì 2 novembre 2020) Torna la paura a, un gruppo di uomini armati sarebbe riuscito a entrare nella sede dell’Università di. Il commando sarebbe composto da tre uomini e stando alle fonti avrebbero iniziato a sentirsie colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’ateneo durante un evento con la partecipazione di autorità afghane e iraniane. Molti studenti, stando alla stessa tv, sarebbero riusciti ad abbandonare il compound. Il ministero dell’Interno ha confermato le notizie di colpi d’arma da fuoco all’interno della sede dellaUniversity. La zona è stata sigillata dalle forze di sicurezza afghane. All’agenzia Dpa un docente ha confermato la fuga di studenti dalla struttura, compound, aggiungendo che non è chiaro cosa stia ...

Sessanta ribelli talebani sono stati uccisi e 40 feriti in un attacco aereo nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan. È ...Colpi d'arma da fuoco sono stati uditi all'università di Kabul, la polizia ha circondato il campus. Il ministero dell'Interno, tramite un portavoce, ha fatto sapere che la sparatoria è in corso e che ...