Stop spostamenti tra regioni e stretta sui negozi: nuovo Dpcm atteso per lunedì (Di domenica 1 novembre 2020) Domani, lunedì 2 novembre, Giuseppe Conte alle 12 terrà una comunicazione alla Camera e alle 17 al Senato per l’emergenza Covid. L’intenzione è quella di provare ad invertire la tendenza dei contagi. Le misure proposte dal premier saranno sottoposte a votazione e serviranno a scongiurare il lockdown nazionale. Lockdown soft Le intenzioni sono quelle di limitare gli orari di apertura dei negozi e di vietare lo spostamento tra regioni prevedendo loskdown locali dove l’indice di contagio supera l’RT 2 (gli occhi sono puntati sulle città maggiormente colpite dai contagi come Milano, Genova, Torino, su alcune zone del Veneto e della Campania). Le regioni provano a contrattare con il Governo proponendo lo Stop agli spostamenti tra ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 1 novembre 2020) Domani, lunedì 2 novembre, Giuseppe Conte alle 12 terrà una comunicazione alla Camera e alle 17 al Senato per l’emergenza Covid. L’intenzione è quella di provare ad invertire la tendenza dei contagi. Le misure proposte dal premier saranno sottoposte a votazione e serviranno a scongiurare il lockdown nazionale. Lockdown soft Le intenzioni sono quelle di limitare gli orari di apertura deie di vietare lo spostamento traprevedendo loskdown locali dove l’indice di contagio supera l’RT 2 (gli occhi sono puntati sulle città maggiormente colpite dai contagi come Milano, Genova, Torino, su alcune zone del Veneto e della Campania). Leprovano a contrattare con il Governo proponendo loaglitra ...

