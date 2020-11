Silvia Toffanin scoppia a piangere a Verissimo dopo la morte della madre: il toccante momento (Di domenica 1 novembre 2020) Una puntata molto difficile, quella che si è trovata a dover affrontare Silvia Toffanin a Verissimo: la conduttrice ha recentemente perso la madre. Silvia Toffanin torna alla conduzione di Verissimo dopo la scomparsa della madre Gemma: nonostante la grande sofferenza la conduttrice ha voluto esserci per il suo pubblico. Si è commossa spesso durante la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 1 novembre 2020) Una puntata molto difficile, quella che si è trovata a dover affrontare: la conduttrice ha recentemente perso latorna alla conduzione dila scomparsaGemma: nonostante la grande sofferenza la conduttrice ha voluto esserci per il suo pubblico. Si è commossa spesso durante la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

admaioramai : RT @beguiled2017: la tesi di laurea sul trash televisivo della lecciso seconda solo alla tesi di laurea sull'impatto di the oc e smallville… - beguiled2017 : la tesi di laurea sul trash televisivo della lecciso seconda solo alla tesi di laurea sull'impatto di the oc e smal… - zazoomblog : Silvia Toffanin a Verissimo dopo la morte della mamma scoppia a piangere insieme a Michelle Hunziker. «È difficile… - stefania_2020 : RT @ilgiornale: A fine puntata, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime ricordando sua madre Gemma, recentemente… - ilgiornale : A fine puntata, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime ricordando sua madre Gemma, rece… -