Setien | “Messi ha un lato nascosto che nessuno si aspetta E’ difficile da gestire”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 novembre 2020) Tramite “El Pais”, Quique, ex allenatore del Barcellona, ha parsul suo rapporto con Messi, che è certamente un fuoriclasse, ma ha anche undel carattere molto controverso eda gestire. Queste le parole dell’ex tecnico del Barça: “Messi è il migliore di sempre. Ci sono stati altri grandi calciatori, ma la continuità che ha avuto lui nel corso degli anni non ce l’ha avuta, neanche Pelè o Maradona. Un giorno gli ho detto che erano 15 anni chevo di affrontare il Barça per vederlo, avevamo anche un bel rapporto, poi però qualcosa non ha funzionato”. Il carattere di Messi: “C’è un altro, che non è quello del ...