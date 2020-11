Sampdoria-Genoa 1-1, Serie A: Scamacca risponde a Jankto, pareggio nel Derby della Lanterna (Di domenica 1 novembre 2020) Sampdoria e Genoa hanno pareggiato per 1-1 nel Derby della Lanterna valido per la sesta giornata della Serie A di calcio. I blucerchiati si frenano dopo aver infilato tre vittorie consecutive e stazionano all’ottavo posto con dieci punti all’attivo, ad appena due lunghezze dal terzo posto della Juventus. I rossoblù sono invece quindicesimi con cinque punti in carniere, ma con una partita giocata in meno. Ranieri si affida al 4-4-2 con Ramirez e Quagliarella in attacco, Jankto e Damsgaard sugli esterni, Ekdal e Thorsby a gestire il centrocampo; linea difensiva con Augelo e Bereszynski sulle fasce, Yoshida e Tonelli davanti al portiere Audero. Maran risponde col 4-3-2-1: Scamacca unica ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)hanno pareggiato per 1-1 nelvalido per la sesta giornataA di calcio. I blucerchiati si frenano dopo aver infilato tre vittorie consecutive e stazionano all’ottavo posto con dieci punti all’attivo, ad appena due lunghezze dal terzo postoJuventus. I rossoblù sono invece quindicesimi con cinque punti in carniere, ma con una partita giocata in meno. Ranieri si affida al 4-4-2 con Ramirez e Quagliarella in attacco,e Damsgaard sugli esterni, Ekdal e Thorsby a gestire il centrocampo; linea difensiva con Augelo e Bereszynski sulle fasce, Yoshida e Tonelli davanti al portiere Audero. Marancol 4-3-2-1:unica ...

