Milano: festa Halloween in casa, denunciati in 20 per norme anti-Covid (2) (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo CalcioWeb.

fanpage : #Covid19 Continuano i comportamenti irresponsabili - stanzaselvaggia : Un’ordinaria giornata di festa al Just Cavalli a Milano nel pieno rispetto delle regole. Il resto qui.… - paoloangeloRF : Festa di Halloween clandestina in casa: 20 ragazzi denunciati a Milano - TV7Benevento : Milano: festa Halloween in casa, denunciati in 20 per norme anti-Covid (2)... - sunsetodown : #Milano, festa di Halloween in casa: 20 denunciati ???? tranquilli va tutto bene #Dpcm -