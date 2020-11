LIVE Dinamo Sassari-Varese 36-17, Serie A basket in DIRETTA: dominio dei sardi nel primo quarto (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo quarto: Dinamo Sassari-Varese 36-17 36-17 Pusicaaa! Ora Sassari è infallibile dall’arco! Addirittura 19 punti di vantaggio per i sardi. 33-17 Jakovics interrompe il digiuno degli ospiti. 33-15 Spissu completa il gioco da tre punti. 32-15 SPISSUUU! TRIPLA E FALLO SUBITO! 29-15 Tillman contribuisce al parziale sardo, ora di 16-1. 27-15 SPISSU DA TRE! La Dinamo vola sul +12! 24-15 Burnell pesca Bilan nel pitturato: due punti comodi per il centro sassarese. 22-15 1/2 ai liberi per De Nicolao. 22-14 Spissu! Scambia con Devecchi dopo la rimessa e va a segno con la tripla. Timeout Varese. 19-14 Burnell alza la parabola e sigla il +5 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE36-17 36-17 Pusicaaa! Oraè infallibile dall’arco! Addirittura 19 punti di vantaggio per i. 33-17 Jakovics interrompe il digiuno degli ospiti. 33-15 Spissu completa il gioco da tre punti. 32-15 SPISSUUU! TRIPLA E FALLO SUBITO! 29-15 Tillman contribuisce al parziale sardo, ora di 16-1. 27-15 SPISSU DA TRE! Lavola sul +12! 24-15 Burnell pesca Bilan nel pitturato: due punti comodi per il centro sassarese. 22-15 1/2 ai liberi per De Nicolao. 22-14 Spissu! Scambia con Devecchi dopo la rimessa e va a segno con la tripla. Timeout. 19-14 Burnell alza la parabola e sigla il +5 ...

