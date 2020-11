Liguria | bufera Toti su twitter | “Morti di Covid-19 sono persone anziane non indispensabili”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della, 22 erano pazienti molto anziani.per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. Lo ha scritto suil presidente della Regione, Giovanni, parlando della situazione epidemiologica regionale. Un tweet che sta facendo il giro d’Italia con tantissimi commenti disgustati per le affermazioni del numero uno della Regione.