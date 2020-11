Juventus Napoli, il ricorso azzurro: spuntano la data e il nome del giudice (Di domenica 1 novembre 2020) Juventus Napoli – La vittoria per 3-0 a tavolino da parte della Juventus contro il Napoli continua a portarsi dietro una striscia di polemiche. Gli azzurri non accettano la sentenza data dal giudice Sportivo. Oltre al 3-0 infatti, gli azzurri hanno pure perso un punto in classifica, per non aver rispettato le regole ed il protocollo. Adesso De Laurentiis vuole fare ricorso. Juventus Napoli, le ultimissime sul ricorso Il ‘Corriere dello Sport’ spiega che il ricorso presentato da De Laurentiis sarà discusso in Corte d’Appello Sportiva il 9 novembre. Discussione e sentenza avverranno in un solo giorno. In caso di verdetto negativo per il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 1 novembre 2020)– La vittoria per 3-0 a tavolino da parte dellacontro ilcontinua a portarsi dietro una striscia di polemiche. Gli azzurri non accettano la sentenzadalSportivo. Oltre al 3-0 infatti, gli azzurri hanno pure perso un punto in classifica, per non aver rispettato le regole ed il protocollo. Adesso De Laurentiis vuole fare, le ultimissime sulIl ‘Corriere dello Sport’ spiega che ilpresentato da De Laurentiis sarà discusso in Corte d’Appello Sportiva il 9 novembre. Discussione e sentenza avverranno in un solo giorno. In caso di verdetto negativo per il ...

