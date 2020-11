Incontro Milik-ADL | tensione tra i due | Giuntoli fa da mediatore

Leggi su dailynews24

(Di domenica 1 novembre 2020) In casa Napoli, nelle ultime settimane, si sta pensando a come risolvere la questione Arekche, al momento, è diventata una vera e propria grana. Rifiutando le offerte durante il mercato estivo, Aurelio De Laurentiis si è adirato non poco con il giocatore per il suo comportamento. Secondo le ultime indiscrezioni, in settimana ci … L'articolo