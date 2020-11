Il vaccino di Giuseppi sono 142 nomine negli enti (Di domenica 1 novembre 2020) Caro direttore, il nuovo vaccino del Premier Conte per la sua sopravvivenza, in seguito alla mala gestione del Covid si chiama ‘142 nomine '. Un'orgia di incarichi negli enti pubblici che vanno dal mondo delle Ferrovie (Trenitalia, Italferr, ecc.) al Poligrafico dello Stato, Invitalia, Consap e Consip e negli apparati più delicati dello Stato. Come se non bastasse, vengono messi sul piatto, nelle ultimissime ore, anche due ambitissimi rimpiazzi di Ad: quelli di Alessandro Profumo (Leonardo) e Fabrizio Salini (Rai). La rimozione di Profumo è formalmente legata alla sua condanna in primo grado per i pasticci attribuitigli quando era a MPS, ma in realtà deriva dalla gestione disastrosa del gruppo che viaggia tra un indebitamento monstre e una perdita di commesse ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Caro direttore, il nuovodel Premier Conte per la sua sopravvivenza, in seguito alla mala gestione del Covid si chiama ‘142'. Un'orgia di incarichipubblici che vanno dal mondo delle Ferrovie (Trenitalia, Italferr, ecc.) al Poligrafico dello Stato, Invitalia, Consap e Consip eapparati più delicati dello Stato. Come se non bastasse, vengono messi sul piatto, nelle ultimissime ore, anche due ambitissimi rimpiazzi di Ad: quelli di Alessandro Profumo (Leonardo) e Fabrizio Salini (Rai). La rimozione di Profumo è formalmente legata alla sua condanna in primo grado per i pasticci attribuitigli quando era a MPS, ma in realtà deriva dalla gestione disastrosa del gruppo che viaggia tra un indebitamento monstre e una perdita di commesse ...

