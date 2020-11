Il Napoli cade in casa con il Sassuolo: fa tutto il Var, è il primo ko di Gattuso (Di domenica 1 novembre 2020) Tre vittorie, 14 gol fatti e solo 2 subiti. Il Napoli guarda con entusiasmo ai numeri dell'avvio della stagione, macchiata solo dallo 0-3 a tavolino contro la Juventus che il club proverà... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 novembre 2020) Tre vittorie, 14 gol fatti e solo 2 subiti. Ilguarda con entusiasmo ai numeri dell'avvio della stagione, macchiata solo dallo 0-3 a tavolino contro la Juventus che il club proverà...

Bertolca10 : Il Napoli cade in casa contro il Sassuolo. Neroverdi avanti nel secondo tempo col rigore di Locatelli, poi il raddo… - Alessan13775500 : RT @Carmen24583545: io, nel profondo non ho nulla. Tutto cade come pelle, e sotto la pelle carne viva, o fuoco. Marina Cvetaeva @SalaLett… - TelevideoRai101 : Calcio: Napoli cade in casa,Roma vince - OA_Sport : Calcio, Serie A 2020-2021: vittorie per Juventus e Milan, cade il Napoli al San Paolo. Spettacolo tra Torino e Lazio - UEFAcom_it : ???? Il #Napoli cade 0?-2? in casa con il #Sassuolo ?? Al San Paolo decidono il rigore di #Locatelli e la rete nel r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cade Serie A, il Napoli cade in casa col Sassuolo: 0-2 per gli uomini di De Zerbi LAROMA24 Il Napoli cade in casa con il Sassuolo: fa tutto il Var, è il primo ko di Gattuso

al 95’ il numero nove azzurro cade nell'area del Sassuolo e reclama un rigore, l'arbitro fa segno di continuare e sul ribaltamento di fronte Maxime Lopez dribbla tutti e trova il gol che chiude il ...

La Roma stende la Fiorentina, Napoli ko

Napoli-Sassuolo 0-2 (Locatelli 59' su rig., Maxime Lopez 90'+5') Il Napoli cade in casa contro il Sassuolo e fallisce l’opportunità di riconquistare il secondo posto solitario in Serie A.

al 95’ il numero nove azzurro cade nell'area del Sassuolo e reclama un rigore, l'arbitro fa segno di continuare e sul ribaltamento di fronte Maxime Lopez dribbla tutti e trova il gol che chiude il ...Napoli-Sassuolo 0-2 (Locatelli 59' su rig., Maxime Lopez 90'+5') Il Napoli cade in casa contro il Sassuolo e fallisce l’opportunità di riconquistare il secondo posto solitario in Serie A.