Gigi Proietti Ricoverato in Terapia Intensiva per Problemi Cardiaci | È Grave

Una terribile notizia nel giorno dell'ottantesimo compleanno di Gigi Proietti. L'attore, stando a quanto riporta IlTempo, è stato ricoverato d'urgenza in una clinica privata di Roma. Le condizioni sono gravissime e non sembra essere la conseguenza del Covid. Alla base del ricovero in terapia intensiva ci sarebbero seri problemi cardiaci che hanno ridotto Gigi Proietti

