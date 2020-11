GF Vip, Paolo Brosio ha bestemmiato come Denis Dosio: squalifica in vista? (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Brosio ha bestemmiato dicendo la stessa imprecazione di Denis Dosio. E se l’influencer con il ciuffo più famoso della televisione è stato buttato fuori dal Grande Fratello Vip, lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato all’ex inviato di Fede (cattolica). GF Vip, Paolo Brosio ha bestemmiato come Denis Dosio A nemmeno 24 ore di distanza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 1 novembre 2020)hadicendo la stessa imprecazione di. E se l’influencer con il ciuffo più famoso della televisione è stato buttato fuori dal Grande Fratello Vip, lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato all’ex inviato di Fede (cattolica). GF Vip,haA nemmeno 24 ore di distanza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : Paolo Brosio semina il terrore al GF Vip: Elisabetta Gregoraci disperata: ‘devo tornare a casa’ - infoitcultura : GF Vip, clamoroso Paolo Brosio: rischia la squalifica immediata - blogtivvu : #GFVip, Paolo Brosio ha bestemmiato come Denis Dosio: squalifica in vista? (VIDEO) - macriga3 : Vedo infatti che Elisabetta è molto agitata. Ma sarà vero che sa di avere un figlio? - news_dei_vip : RT @news_dei_vip: Paolo Brosio ha bestemmiato? Verrà squalificato come è successo per Denis Dosio? #GFVIP -