Emergenza Covid, in Campania 3.860 positivi: il 90% è asintomatico (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 3.860 i nuovi positivi al virus Covid-19 in Campania, di cui 3688 asintomatici e 174 sintomatici, su: 21.785 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano stati 3.669. Lo comunica l'Unità di crisi regionale. Il totale dei positivi nella Regione sale a 59.600, il totale dei tamponi: eseguiti è di 980.619. Tre i deceduti tra il 28 ed il 31 ottobre, il Totale dei deceduti sale a 676 I guariti sono 409, ed il totale dei guariti è : 11.746 La disponibilità aggiornata di posti letto su base regionale è la seguente: -Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580 -Posti letto Covid: -Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227 -Posti letto di terapia intensiva occupati: 170 – Posti letto di degenza attivabili: 1.500 – Posti letto di ...

Milano, Napoli, Genova. Ecco perché le grandi città rischiano il lockdown

In arrivo le zone rosse nelle aree metropolitane dove il virus corre più veloce. Indice Rt e frequenza dei contatti sociali: i criteri scientifici per determinare le chiusure urbane ...

