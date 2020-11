DPCM novembre: le chiusure, il coprifuoco e il divieto di spostamento tra le Regioni (Di domenica 1 novembre 2020) Con il DPCM di novembre non ci sarà un lockdown nazionale, e probabilmente non verranno chiuse intere Regioni. Saranno i governatori a decidere le chiusure provinciali laddove è necessario. Ma verranno affiancate misure nazionali, che potrebbero portare alla chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, ad anticipare il coprifuoco alle 21 e a vietare lo spostamento tra Regioni se non per motivi di necessità. Qual è il criterio con il quale verranno decise le zone rosse? Il Corriere spiega quali sono le aree di rischio, quelle in cui l’indice RT è ormai sopra la soglia di 1,5: Secondo il dossier degli scienziati «11 Regioni sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Con ildinon ci sarà un lockdown nazionale, e probabilmente non verranno chiuse intere. Saranno i governatori a decidere leprovinciali laddove è necessario. Ma verranno affiancate misure nazionali, che potrebbero portare alla chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, ad anticipare ilalle 21 e a vietare lotrase non per motivi di necessità. Qual è il criterio con il quale verranno decise le zone rosse? Il Corriere spiega quali sono le aree di rischio, quelle in cui l’indice RT è ormai sopra la soglia di 1,5: Secondo il dossier degli scienziati «11sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di ...

