Covid, anche i musei verso la chiusura: c’è la conferma (Di domenica 1 novembre 2020) C’è attesa in tutta Italia per il nuovo Dpcm che verrà presentato domani da Conte al Paese. Prime indiscrezioni su chiusura regioni e didattica a distanza, chiudono i musei. “I… Questo articolo Covid, anche i musei verso la chiusura: c’è la conferma è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 1 novembre 2020) C’è attesa in tutta Italia per il nuovo Dpcm che verrà presentato domani da Conte al Paese. Prime indiscrezioni suregioni e didattica a distanza, chiudono i. “I… Questo articolola: c’è laè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

borghi_claudio : Faccio molta fatica a trovare un senso dai dati internazionali Covid perchè i numeri dei positivi (che adesso in Eu… - Agenzia_Ansa : #Covid: il cardinale #Bassetti, presidente della #Cei, trasferito in ospedale. Positivo anche l'arcivescovo di Mila… - marcodimaio : Un grande in bocca al lupo a @sbonaccini, risultato positivo al #Covid_19 seppur senza sintomi. Un incoraggiamento… - Ronnie09522647 : #nonelarena Non hanno funzionato tante cose,,che adesso impongono scelte dolorose a danno dei cittadini, si farann… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, la firma del nuovo Dpcm potrebbe slittare a martedì, per risolvere i nodi ancora aperti tra governo e Regioni. Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid: anche oggi folla a passeggio su lungomare Napoli - Campania Agenzia ANSA Coronavirus oggi Imola, bollettino Covid del 30 ottobre. Un morto, calano i ricoveri

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...

Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...