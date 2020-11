Ballando con le Stelle, il gesto choc di Elisa Isoardi: la decisione più sofferta (Di domenica 1 novembre 2020) Un’edizione certamente non facile per Ballando con le Stelle, che ha portato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a prendere una decisione strema. Cosa è successo? Elisa IsoardiUn gesto davvero inaspettato quello di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che ha lasciato senza parole il pubblico di Ballando con le Stelle. La coppia ha infatti deciso di ritirarsi dalla gara: la nota conduttrice non riesce più a ballare a causa della tendinite che l’ha colpita. Ieri, a poche ore dalla diretta, si è infatti mostrata sul lettino della fisioterapia, tuttavia per poter guarire dovrà continuare le sedute e cosa ancora più ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) Un’edizione certamente non facile percon le, che ha portatoe Raimondo Todaro a prendere unastrema. Cosa è successo?Undavvero inaspettato quello die Raimondo Todaro, che ha lasciato senza parole il pubblico dicon le. La coppia ha infatti deciso di ritirarsi dalla gara: la nota conduttrice non riesce più a ballare a causa della tendinite che l’ha colpita. Ieri, a poche ore dalla diretta, si è infatti mostrata sul lettino della fisioterapia, tuttavia per poter guarire dovrà continuare le sedute e cosa ancora più ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - lestirpatore : @Saverio_94 @SignoraRossella Intanto io rispondo a tono a chi offende pesantemente e con pesantemente intendo augur… - BeRichInOut : #Rai banna parole come Taiwan Cina Russia dai TG. Non sono Democrazia come noi quindi non pronunciabili e orecchiab… -