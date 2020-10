Verissimo, Giulio Berruti: “La prima notte insieme a Maria Elena Boschi? Lei mi ha chiesto di pregare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il primo incontro nel 2014, all’uscita di un cinema. Poi tre anni dopo – vedi alle volte, il caso – si incontrano di nuovo a un evento. Ma è solo dopo il lockdown che i due iniziano a frequentarsi: l’attore Giulio Berruti, ospite oggi a Verissimo, su Canale 5, ripercorre le tappe della sua storia d’amore con la parlamentare Maria Elena Boschi. Passato il tempo delle smentite e del basso profilo, adesso l’attore non vede l’ora di urlare al mondo la sua felicità di fronte alle telecamere: ” Maria Elena è una persona a cui voglio un gran bene – dice – è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei. Ha un gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Il primo incontro nel 2014, all’uscita di un cinema. Poi tre anni dopo – vedi alle volte, il caso – si incontrano di nuovo a un evento. Ma è solo dopo il lockdown che i due iniziano a frequentarsi: l’attore, ospite oggi a, su Canale 5, ripercorre le tappe della sua storia d’amore con la parlamentare. Passato il tempo delle smentite e del basso profilo, adesso l’attore non vede l’ora di urlare al mondo la sua felicità di fronte alle telecamere: ”è una persona a cui voglio un gran bene – dice – è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei. Ha un gran ...

