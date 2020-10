Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Aurora e Roberta: “Mi è saltata addosso, l’hanno mantenuta” (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella puntata odierna di Uomini e Donne, di venerdì 30 ottobre, Aurora ha rivelato una rissa avvenuta dietro le quinte con Roberta. Maria De Filippi ha deciso di cominciare con uno sfogo della Tropea rilasciato dopo la precedente puntata. La donna si è scagliata contro Gianni e contro alcune Donne nel parterre tra cui la Di Padua. Tornata la linea allo studio le due dame si sono beccate e Aurora ha svelato un aneddoto inaspettato verificatosi in camerino. In studio tutti sono rimasti senza parole. La rissa tra Roberta e Aurora Dopo la lite con Gianni Sperti avuta in occasione della precedente messa in onda, Aurora è tornata a parlare del malessere ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella puntata odierna di, di venerdì 30 ottobre,ha rivelato unaavvenutalecon. Maria De Filippi ha deciso di cominciare con uno sfogo della Tropea rilasciato dopo la precedente puntata. La donna si è scagliata contro Gianni e contro alcunenel parterre tra cui la Di Padua. Tornata la linea allo studio le due dame si sono beccate eha svelato un aneddoto inaspettato verificatosi in camerino. In studio tutti sono rimasti senza parole. LatraDopo la lite con Gianni Sperti avuta in occasione della precedente messa in onda,è tornata a parlare del malessere ...

amnestyitalia : #Grecia: stanno sgomberando #Pikpa, un posto dove donne, bambini e uomini hanno trovato un'accoglienza dignitosa e… - antoniospadaro : La Civiltà Cattolica pubblica #SANTI Ritratti di uomini e donne che hanno cambiato il mondo. In pdf ??… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - Wolfgan22936551 : @EleLe08 E anche li ho i miei dubbi. Donne vere sono rare alla fine come i uomini. - calabraducia : RT @ValentinaVeltro: Ma che me frega di trovare una definizione. Per me famiglia son due persone che si amano, che siano due uomini, che si… -