Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus

L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (2)Denis Dragus e Salvatore MolinaHELLAS VERONA (1)Koray GuntherLAZIO (?)Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Ciro Immobile risultati debolmente positivi al test Uefa prima della trasferta in Belgio di Champions League. Risultati da verificare con nuovo giro di tamponi. Altri giocatori risultano fuori squadra ma il club non ha fatto alcuna comunicazione ufficiale.PARMA (3)Juan Francisco ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti calciatori Svolta Roma anti Covid: tamponi rapidi ai calciatori tutti i giorni Giallorossi.net Calciatore ha dei sintomi Il Siena: "Rinviare la gara"

Niente trasferta contro la Sangiovannese: annullato anche l’allenamento. La squadra è entrata in quarantena: atteso il risultato del tampone sul ragazzo ...

Fermi al rosso per incollarsi al cellulare

Mourinho denuncia il fatto che i calciatori sono tutti incollati al telefonino. Piano, mica solo i calciatori. A parte che il fenomeno è estendibile in maniera globale, basta che voi osserviate le mac ...

