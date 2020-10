"Tamponi non sono attendibili" Ed è bufera su Brosio al Gf Vip - (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Galici In poche ore nella Casa del Gf Vip, Paolo Brosio si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni poco gradite al pubblico a casa sul coronavirus Paolo Brosio è entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello. Il suo ingresso era previsto lo scorso settembre, oltre due mesi fa, ma il giornalista è stato contagiato dal coronavirus e ha dovuto trascorrere diverse settimane in ospedale per le cure, oltre a fare la riabilitazione. Può essere a tutti gli effetti considerato come il primo della nuova tornata di ingressi che nelle prossime puntate varcherà la porta rossa per prendere parte al gioco. Vista la situazione, infatti, la produzione ha deciso di prolungare la durata del Grande Fratello Vip 5 che non chiuderà più ai primi di dicembre ma ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Galici In poche ore nella Casa del Gf Vip, Paolosi sarebbe lasciato andare a dichiarazioni poco gradite al pubblico a casa sul coronavirus Paolo; entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello. Il suo ingresso era previsto lo scorso settembre, oltre due mesi fa, ma il giornalista; stato contagiato dal coronavirus e ha dovuto trascorrere diverse settimane in ospedale per le cure, oltre a fare la riabilitazione. Può essere a tutti gli effetti considerato come il primo della nuova tornata di ingressi che nelle prossime puntate varcherà la porta rossa per prendere parte al gioco. Vista la situazione, infatti, la produzione ha deciso di prolungare la durata del Grande Fratello Vip 5 che non chiuderà più ai primi di dicembre ma ...

