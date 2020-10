Sofia e Juan, divisi materialmente dalla pandemia, si sposano su Skype (Di sabato 31 ottobre 2020) Sofia e Juan, separati ormai da dieci mesi a causa della diffusione del COVID-19, non hanno tuttavia rinunciato a coronare il loro sogno di vita insieme. Sofia e Juan, da tempo innamorati e promessi sposi a partire dall’inizio del 2020, non immaginavano che sarebbero stati costretti a rimanere lontani per così tanto tempo. Alla vigilia del … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020), separati ormai da dieci mesi a causa della diffusione del COVID-19, non hanno tuttavia rinunciato a coronare il loro sogno di vita insieme., da tempo innamorati e promessi sposi a partire dall’inizio del 2020, non immaginavano che sarebbero stati costretti a rimanere lontani per così tanto tempo. Alla vigilia del … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Juan Sofia e Juan, divisi materialmente dalla pandemia, si sposano su Skype Yeslife Matrimonio a distanza su Skype: lui in Colombia lei a Verona, non si vedono da gennaio

