Sampdoria-Genoa | Faggiano | “Derby che ha un fascino mondiale”

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il direttore sportivo del, Daniele, ha voluto raccontare tutte le sue sensazioni in merito al derby della Lanterna nel giorno della vigilia: una sfida contro lache non sarà importante solo per l’onore cittadino, ma anche per cercare di risollevare le sorti di un classifica deludente. Di seguito le sue parole a Tuttosport: “Non nascondo, me compreso, che siamo qui, io e i nuovi giocatori, proprio anche per questa partita che ha untutto suo e lo ha a livello mondiale. Mi spiace solo che si debba giocare senza pubblico. Ma posso assicurare che anche i nuovi giocatori, così come nel mio caso, sanno benissimo cosa sia e cosa significhi questa gara. Non voglio guardare al passato e non voglio piangermi addosso. L’unica cosa che posso fare è guardare ...