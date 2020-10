Protesta B&B, consegnate le chiavi: “Noi esclusi da tutti i sussidi” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – I gestori dei B&B della Campania si sono radunati davanti alla sede della Regione per manifestare il proprio scontento per essere stati esclusi tanto dai sussidi stanziati dall’ultimo Dpcm, quanto dagli aiuti regionali. A manifestare c’erano soprattutto i proprietari che operano con Codice Fiscale, quindi non equiparati ai B&B imprenditoriali. Sono gestori di strutture ricettive, case vacanze e affittacamere che da febbraio hanno visto precipitare il proprio fatturato. I presenti hanno quindi deciso di consegnare le chiavi delle proprie strutture al Presidente della Giunta regionale, a testimonianza simbolica delle enormi difficoltà che porteranno inevitabilmente alla chiusura di un rilevante numero di attività nel settore turistico. Delle 9mila strutture presenti in Campania ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – I gestori dei B&B della Campania si sono radunati davanti alla sede della Regione per manifestare il proprio scontento per essere statitanto dai sussidi stanziati dall’ultimo Dpcm, quanto dagli aiuti regionali. A manifestare c’erano soprattutto i proprietari che operano con Codice Fiscale, quindi non equiparati ai B&B imprenditoriali. Sono gestori di strutture ricettive, case vacanze e affittacamere che da febbraio hanno visto precipitare il proprio fatturato. I presenti hanno quindi deciso di consegnare ledelle proprie strutture al Presidente della Giunta regionale, a testimonianza simbolica delle enormi difficoltà che porteranno inevitabilmente alla chiusura di un rilevante numero di attività nel settore turistico. Delle 9mila strutture presenti in Campania ...

Lega_B : ?? Per sensibilizzare il Governo a prendere provvedimenti per la tutela del calcio e del campionato della #SerieBKT… - Reggina_1914 : NON LASCIATE MORIRE IL CALCIO DEGLI ITALIANI! ?? Il comunicato: - VeneziaFC_IT : ‘Non lasciate morire il calcio degli italiani’. Protesta negli stadi della Serie B. ?? - LecceSette : «Non lasciate morire il calcio degli italiani»: il grido d’aiuto e di protesta negli stadi della B - BortoneMauro : #LecceSette «Non lasciate morire il calcio degli italiani»: il grido d’aiuto e di protesta negli stadi della B -