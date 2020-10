Napoli, contagi in aumento: 51 bambini ricoverati al Santobono (Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano i bambini contagiati dal Coronavirus. All’Ospedale Santobono di Napoli attualmente sono 51 i bimbi ricoverati perché affetti dal virus. “Non ci sono stati mai pazienti gravi – sottolinea Annamaria Minicucci, direttore dell’ospedale Santobono di Napoli, intervenuta a Radio Crc – Non abbiamo polmoniti e c’è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano iati dal Coronavirus. All’Ospedalediattualmente sono 51 i bimbiperché affetti dal virus. “Non ci sono stati mai pazienti gravi – sottolinea Annamaria Minicucci, direttore dell’ospedaledi, intervenuta a Radio Crc – Non abbiamo polmoniti e c’è … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contagi Coronavirus, la polveriera Napoli: "La densità abitativa e il contagio negli eventi familiari hanno contribuito alla crescita esponenziale". E si corre al riparo sui posti letto Il Fatto Quotidiano Lockdown a Milano già da lunedì, il governo pronto al decreto

limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività soprattutto dove i contagi continuano a crescere in maniera esponenziale. Le nuove misure restrittive potrebbero arrivare a ...

Nuovo Dpcm, ecco la lista delle città dove può scattare il lockdown

E ci sono diverse grandi città e capoluoghi a ballare attorno a questo dato, tra cui Milano e Napoli, Caserta ... che resta sotto i riflettori per il trend in forte crescita dei contagi. Ecco il piano ...

