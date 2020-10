Maria Teresa Ruta crolla nel Grande Fratello Vip: disperazione in casa (Di sabato 31 ottobre 2020) . Ieri sera sua figlia Guenda Goria è stata ufficialmente eliminata dal gioco Una puntata difficile ieri quella del Grande Fratello Vip per Maria Teresa Ruta. La famosa conduttrice infatti ha dovuto fare i conti con una perdita importante nel gioco: l’eliminata al televoto è … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020) . Ieri sera sua figlia Guenda Goria è stata ufficialmente eliminata dal gioco Una puntata difficile ieri quella delVip per. La famosa conduttrice infatti ha dovuto fare i conti con una perdita importante nel gioco: l’eliminata al televoto è … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il duro sfogo di Maria Teresa nei confronti del papà dei suoi figli... mentre Guenda resta senza parole, sua madre… - GrandeFratello : Inarrestabile, incredibile, non si scarica mai: è LEI, la nostra Maria Teresa! ?? #GFVIP - Capriccio20 : RT @trashonair: Qui a ricordarvi ancora una volta di salvare solo Maria Teresa o rischiamo di perdere un altro pezzo di stanza blue #GFvip - KiciRobert : @RickyGol22 No su questa cosa della zucca ci ho capito poco , io mi riferivo alle critiche che facevano ad Oppini s… -