LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: otto corridori in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Poco più di 35 secondi di vantaggio sul gruppo per gli otto attaccanti. Intanto Gino Mader (NTT Pro Cycling), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) e Ivo OLIVEira (UAE-Emirates) si ricongiungono ai fuggitivi. 13.16 Nel gruppo maglia roja la squadra più attiva è la Cofidis: Tim Wellens rappresenta una minaccia concreta alla maglia a pois di Guillaume Martin. 13.15 La composizione degli otto in fuga: Tim Wellens, Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling), Clement Champoussin (AG2R La Mondiale), Josè Joaquin Rojas (Movistar), Ion Izaguirre (Astana), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros) e Pierre Luc Perichon (Cofidis). 13.13 Il plotone ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Poco più di 35 secondi di vantaggio sul gruppo per gliattaccanti. Intanto Gino Mader (NTT Pro Cycling), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) e Ivo Oira (UAE-Emirates) si ricongiungono ai fuggitivi. 13.16 Nel gruppo maglia roja la squadra più attiva è la Cofidis: Tim Wellens rappresenta una minaccia concreta alla maglia a pois di Guillaume Martin. 13.15 La composizione degliin: Tim Wellens, Tosh Van der Sande (LSoudal), Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling), Clement Champoussin (AG2R La Mondiale), Josè Joaquin Rojas (Movistar), Ion Izaguirre (Astana), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros) e Pierre Luc Perichon (Cofidis). 13.13 Il plotone ...

