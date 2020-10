Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Juventus

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 31 ottobre 2020) Big match per loche ospita ladi Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha ritrovato Cristiano Ronaldo guarito dal covid-19 dopo 19 giorni ma resterà in panchina per dar spazio al duo Dybala-Morata in avanti. Difesa a quattro davanti a Szczesny con Cuadrado, Demiral, Bonucci e Danilo. A centrocampo spazio a Bentancur e Arthur come interni di centrocampo con Kulusesvki e Chiesa. Nellospazio ad Agudelo, Nzola e Gyasi in avanti, con Ricci a gestire la mediana.(4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusesvki, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo