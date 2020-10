Le Iene, scherzo a Paolo Ciavarro, la sorella di Clizia finge di amarlo: la reazione di lui spiazza il web (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Nell’ultima messa in onda de Le Iene è andato in onda lo scherzo a Paolo Ciavarro. Con la complicità di Clizia e sua sorella Micol, il giovane si è trovato ad affrontare una situazione davvero incresciosa. La sorella della showgirl ha finto di essersi innamorata del cognato e poi ha fatto di tutto per riuscire a separare la coppia. Paolo è apparso distrutto, al punto da scoppiare in lacrime. La sua reazione ha lasciato senza parole i telespettatori. Lo scherzo a Paolo Ciavarro de Le Iene Lo scherzo architettato da Le Iene ai danni di Paolo Ciavarro è stato ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 ottobre 2020) Nell’ultima messa in onda de Leè andato in onda lo. Con la complicità die suaMicol, il giovane si è trovato ad affrontare una situazione davvero incresciosa. Ladella showgirl ha finto di essersi innamorata del cognato e poi ha fatto di tutto per riuscire a separare la coppia.è apparso distrutto, al punto da scoppiare in lacrime. La suaha lasciato senza parole i telespettatori. Lode LeLoarchitettato da Leai danni diè stato ...

Elisa9419 : RT @daintyanthos: thread dei meme dello scherzo de “Le Iene” #ciavarrini - WioletLestrange : Paolo Brosio piante e la mia mente torna allo scherzo delle iene. PAPA??#GFVIP - Eleee2000 : #GFVIP E comunque a me di Paolo Brosio verrà sempre in mente la sua faccia durante lo scherzo delle Iene in cui cre… - alegsg18 : Io ancora non mi sono ripresa dallo scherzo delle iene al povero Paolo?????? #GFvip - car96rus : #GFVIP Paolo Brosio lo ricordo per lo scherzo delle iene. Quando conobbe Papa Francesco -