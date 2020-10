Lazio, il comunicato: "Positivi ai nuovi tamponi alcuni calciatori" (Di sabato 31 ottobre 2020) "La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati Positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l'intera squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) "La S.S.comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultatiaimolecolaricomponenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l'intera squadra ...

Fantacalcio : Lazio, attesa per i test anti-Covid19: il comunicato della società - Vale96L : RT @tottimitico: Il comunicato della Lazio Welcome to North Korea - TuttoFanta : ? #LAZIO il comunicato della società: 'Oggi nuovi tamponi per individuare i calciatori impiegabili'. ??… - DiMarzio : #Lazio, il comunicato del club: 'Oggi nuovi tamponi' - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Comunicato della #Lazio sul Covid: confermate alcune positività ? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio comunicato UFFICIALE – Comunicato della Lazio sul Covid: confermate alcune positività SOS Fanta Lazio, il comunicato del club: "Positivi alcuni calciatori"

ROMA - "La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera ...

Lazio, nuovi positivi dopo i tamponi di ieri: il comunicato

La Lazio ha annunciato di aver trovato nuovi giocatori positivi al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi. Il comunicato Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data ...

ROMA - "La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera ...La Lazio ha annunciato di aver trovato nuovi giocatori positivi al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi. Il comunicato Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data ...