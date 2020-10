L'altra montagna (Di sabato 31 ottobre 2020) Sci di fondo, fuoripista, freeride, ciaspolate e anche bicicletta con ruote chiodate. La prossima vacanza sulla neve non sarà chiusa per Covid, ma all'insegna degli sport che evitano gli assembramenti. Ecco le novità delle migliori stazioni sciistiche con un occhio di riguardo alla sicurezza. Come il cannone che sanifica le funivie.Philipp Klein Herrero non poteva certo immaginare che il suo video sarebbe diventato virale. In pieno lockdown, era lo scorso aprile, il giovane ingegnere di Barcellona, con tanto di scarponi, sci, tuta e casco si era concesso una discesina tra le mura domestiche. Per l'occasione aveva perfino improvvisato una montagna innevata con un lenzuolo. Geniale e ironico, suggeriva in rete il piano B per beffare la pandemia al grido #iorestoacasa.Con tutto il rispetto per l'ispanico, speriamo che il video non torni di attualità e ... Leggi su panorama (Di sabato 31 ottobre 2020) Sci di fondo, fuoripista, freeride, ciaspolate e anche bicicletta con ruote chiodate. La prossima vacanza sulla neve non sarà chiusa per Covid, ma all'insegna degli sport che evitano gli assembramenti. Ecco le novità delle migliori stazioni sciistiche con un occhio di riguardo alla sicurezza. Come il cannone che sanifica le funivie.Philipp Klein Herrero non poteva certo immaginare che il suo video sarebbe diventato virale. In pieno lockdown, era lo scorso aprile, il giovane ingegnere di Barcellona, con tanto di scarponi, sci, tuta e casco si era concesso una discesina tra le mura domestiche. Per l'occasione aveva perfino improvvisato unainnevata con un lenzuolo. Geniale e ironico, suggeriva in rete il piano B per beffare la pandemia al grido #iorestoacasa.Con tutto il rispetto per l'ispanico, speriamo che il video non torni di attualità e ...

Ultime Notizie dalla rete : altra montagna L'altra montagna Panorama Apre lunedì a Macugnaga il primo Covid-residence del Vco

Anzi, lo ribadiamo a loro tutela: una struttura di questo genere, con difficoltà di accesso, in un paesino di alta montagna, dove neppure noi abitanti abbiamo la certezza di un medico di famiglia, è ...

La musica del bosco

Due anni fa la tempescta Vaia abbatteva milioni di alberi, tra cui anche i preziosi abeti di risonanza. Salvare quel legnameè stata una sfida vinta grazie alla solidarietà. Perché quelle montagne sono ...

