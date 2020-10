La Reggiana con 29 positivi non va a Salerno e perde a tavolino Il mister | “Inconcepibile”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 ottobre 2020) Inellasono arrivati a 29 (22 calciatori e 7 membri dello staff). La squadra ha già utilizzato il jolly contro il Cittadella e aveva chiesto alla Lega Serie B il rinvio del match contro la Salernitana in programma oggi. Ma il presidente, Mauro Balata, ha detto di no, condannando così la squadra ad una sconfitta per 3-0 a. Ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, sono stati effettuati altri tamponi e “pare sia emersa la negatività soltanto di 8 giocatori (4 non erano stati contagiati, uno era stato colpito dal Covid in Primavera)”. Il club ha scartato l’idea di allestire una squadra completata da giovani della Primavera, per arrivare ai 13 richiesti come minimo dal protocollo. L’allenatore, Massimiliano Alvini, si è sfogato su Facebook. «Stiamo vivendo ore ...