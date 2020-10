Infortunio De Ligt, ci siamo! L’olandese è pronto: c’è la data del rientro (Di sabato 31 ottobre 2020) Infortunio DE Ligt – Una delle poche note positive della stagione di Sarri alla guida della Juventus è l’esplosione di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, ex capitano dell’Ajax, dopo alcuni mesi difficili ha trovato è finalmente diventato un pilastro della difesa bianconera. Ha giocato per mezza stagione con una spalla lussata, che gli usciva ad ogni contatto. Infatti nelle ultime partite della scorsa stagione portava una vistosa fasciatura. Dopo l’eliminazione contro il Lione, De Ligt si fece operare alla spalla e dopo 3 mesi fuori, sta per tornare a disposizione. Infortunio De Ligt, può tornare contro la Lazio Come riportano “Tuttosport” e “ilBianconero.com”, l’olandese è ormai prossimo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 ottobre 2020)DE– Una delle poche note positive della stagione di Sarri alla guida della Juventus è l’esplosione di Matthijs De. Il difensore olandese, ex capitano dell’Ajax, dopo alcuni mesi difficili ha trovato è finalmente diventato un pilastro della difesa bianconera. Ha giocato per mezza stagione con una spalla lussata, che gli usciva ad ogni contatto. Infatti nelle ultime partite della scorsa stagione portava una vistosa fasciatura. Dopo l’eliminazione contro il Lione, Desi fece operare alla spalla e dopo 3 mesi fuori, sta per tornare a disposizione.De, può tornare contro la Lazio Come riportano “Tuttosport” e “ilBianconero.com”, l’olandese è ormai prossimo ...

