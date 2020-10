Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vittorie all’ultimo respiro per Vipiteno e Val Pusteria, battute Asiago e Fassa (Di domenica 1 novembre 2020) Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Tre match in programma stasera sono stati rinviati (tra cui Ritten-HK Olimpija), ma si sono disputate due partite avvincenti, chiuse con le vittorie casalinghe di Vipiteno e Val Pusteria rispettivamente contro Asiago e Fassa. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vipiteno-Asiago 3-2Esaltante vittoria in rimonta per Vipiteno, che supera Asiago con il punteggio di 3-2. I Leoni sbloccano il risultato al minuto 13 con McParland, che sfrutta al meglio un’occasione di powerplay, e, dopo un secondo periodo a reti bianche, raddoppiano al 41′ con il centro di Mantenuto (sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Sabato in pista per l’. Tre match in programma stasera sono stati rinviati (tra cui Ritten-HK Olimpija), ma si sono disputate due partite avvincenti, chiuse con lecasalinghe die Valrispettivamente contro. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.3-2Esaltante vittoria in rimonta per, che superacon il punteggio di 3-2. I Leoni sbloccano il risultato al minuto 13 con McParland, che sfrutta al meglio un’occasione di powerplay, e, dopo un secondo periodo a reti bianche, raddoppiano al 41′ con il centro di Mantenuto (sempre ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vittorie all’ultimo respiro per Vipiteno e Val Pusteria, battute Asiago e F… - RADIOVILLAGENET : Hockey nel #sabato di #Halloween Ora in diretta la IHL di hockey ghiaccio. Alle 19.30 la diretta di Appiano -… - CanadainItalia : Ci sono voluti talento, tenacia e 4 ori olimpici per abbattere il muro del pregiudizio. Oggi, questa #WomanOfImpact… - teletext_ch_it : Hockey: HCL, ex positivi sul ghiaccio - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2020-2021: Asiago passa nettamente in casa di Gherdeina - #Hockey #ghiaccio #League #2… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vittorie all’ultimo respiro per Vipiteno e Val Pusteria, battute Asiago e Fassa OA Sport Hockey, domani i Mastini Varese ad Appiano per la notte di Halloween

La squadra varesina scenderà in campo in Alto Adige contro i Pirati, con la radiocronaca diretta dalle 19.30 su Radio Village Network. Privati della partita contro il Pergine la settimana scorsa, i gi ...

Il torneo di Hockey va avanti

«Allo stato dei fatti - spiega il presidente dell’Aihg, l’associazione italiana hockey ghiaccio. Walter Andriolo - le 10 società della Ihl ritengono che ci siano ancora le condizioni di sicurezza per ...

La squadra varesina scenderà in campo in Alto Adige contro i Pirati, con la radiocronaca diretta dalle 19.30 su Radio Village Network. Privati della partita contro il Pergine la settimana scorsa, i gi ...«Allo stato dei fatti - spiega il presidente dell’Aihg, l’associazione italiana hockey ghiaccio. Walter Andriolo - le 10 società della Ihl ritengono che ci siano ancora le condizioni di sicurezza per ...